Politico: Зеленского призвали дать власть оппозиции в преддверии выборов

На Западе президента Украины Владимира Зеленского призвали дать власть оппозиции в преддверии выборов. Об этом пишет Politico со ссылкой на старшего научного сотрудника Атлантического совета Андриана Каратницкого, автора готовящейся к изданию книги «Украина на поле боя: От независимости до войны с Россией» (Yale University Press).

В материале сказано, что уровень поддержки Зеленского ослабевает, а новые президентские выборы практически невозможны, поскольку миллионы избирателей находятся за пределами страны, в то время как другие задействованы на фронте. Выборы в условиях боев маловероятны и потребуют как законодательных, так и конституционных изменений.

В связи с этим президенту Украины пора подумать о создании правительства национального единства на широкой основе. Такое открытие правительства для оппозиции и лидеров гражданского общества мгновенно позволит уменьшить критику со стороны оппозиции, говорится в статье.

«Вопрос лишь в том, достаточно ли Зеленский гибок, чтобы преодолеть свое презрение к большинству лидеров оппозиции и изменить свой стиль управления, перейдя от централизованного принятия решений к более широкому достижению консенсуса», — подытоживает Каратницкий.

Также отмечается, что для такого шага тоже есть прецеденты. В частности, так поступил премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, когда началась Вторая мировая война. Кроме того, недавно подобной практики придерживался премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который предложил лидерам оппозиционных партий место в правительстве после атаки ХАМАСа 7 октября.

Ранее итальянское издание Antidiplomatico предложило замену действующему президенту Украины. Наиболее безопасным вариантом для украинского лидера станет выдвижение главы его офиса Андрея Ермака, считают журналисты.