В Италии предложили «безопасную» замену Зеленскому. Это человек из его ближайшего окружения

Antidiplomatico: Ермак может стать безопасным для Зеленского преемником

Итальянское издание Antidiplomatico предложило замену действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому. Наиболее безопасным вариантом для украинского лидера станет выдвижение на президентских выборах главы его офиса Андрея Ермака, считают журналисты.

Это обеспечит нынешнему президенту более мягкий вариант передачи власти, а выборы могут предоставить отличную возможность для такой смены караула Antidiplomatico итальянское издание

Другие кандидаты могут быть опасны для Зеленского

Antidiplomatico считает, что другие кандидаты на этот пост могут представлять угрозу политической карьере и жизни Зеленского. Газета The Washington Post писала, что украинский президент Владимир Зеленский и главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный могут в будущем оказаться политическими соперниками.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Отмечается, что разногласия между ними в последнее время нарастают. Критической точкой для президента стала статья Залужного в журнале Economist о «патовой ситуации», в которой оказались российские и украинские войска. Тогда Зеленский публично не согласился с этим мнением.

При этом уточняется, что менее половины украинцев испытывают доверие к Ермаку. Так, по данным июльского опроса соцслужбы Центра Разумкова, лишь 37,8 процента проголосовавших благосклонно отнеслись к главе офиса украинского президента.

К власти на Украине могут прийти военные

Если бы на Украине в ближайшее время провели парламентские выборы и в ней гипотетически участвовала партия главкома Залужного, она смогла бы победить. Об этом свидетельствуют результаты исследования группы «Рейтинг».

Согласно этим опросам, «партия Залужного» набрала бы 36 процентов среди тех, кто пошел бы голосовать и определился с выбором. Второе место в опросе занимает гипотетический «блок Зеленского» — 26,7 процента результаты опроса

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Ранее Верховная Рада Украины приняла декларацию о недопустимости проведения выборов в военное время. Документ поддержали представители всех фракций и групп украинского парламента.