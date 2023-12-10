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01:19, 10 декабря 2023Интернет и СМИ

В Италии предложили «безопасную» замену Зеленскому

Antidiplomatico: Ермак будет безопасным для Зеленского преемником
Андрей Ермак

Андрей Ермак. Фото: Стрингер / РИА Новости

Наиболее безопасным вариантом для украинского лидера Владимира Зеленского станет выдвижение на президентских выборах главы его офиса Андрея Ермака. Такое мнение высказало итальянское издание Antidiplomatico.

«Это обеспечит нынешнему президенту более мягкий вариант передачи власти, а выборы могут предоставить отличную возможность для такой смены караула», — считают авторы материала. Другие кандидаты, по их словам, представляют угрозу политической карьере и жизни Зеленского.

При этом отмечается, что менее половины украинцев испытывают доверие к Ермаку. Так, по данным июльского опроса соцслужбы Центра Разумкова, лишь 37,8 процента проголосовавших благосклонно отнеслись к главе офиса украинского президента.

Ранее стало известно, что в случае проведения в ближайшее время парламентских выборов на Украине победу бы одержала бы партия главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного, если бы она участвовала. По результатам исследования группы «Рейтинг», она могла бы набрать 36 процентов.

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      Марина Совина
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