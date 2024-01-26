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07:09, 26 января 2024Россия

В США впервые казнили осужденного с применением чистого азота

В штате США Алабама впервые осуществили смертную казнь чистым азотом

Фото: Unsplash.com

В США впервые осуществили смертную казнь с применением чистого азота, об этом сообщил генеральный прокурор штата Алабама Стив Маршалл. Его заявление приводит газета Alabama Local News.

Осужденного Кеннета Смита, признанного виновным в убийстве женщины в 1988 году, казнили посредством удушения азотом в Этморе.

Маршалл подчеркнул, что справедливость восторжествовала, Алабама, как и большинство штатов США, пришли к выводу, что некоторые особенно ужасные преступления требуют высшей меры наказания.

Генпрокурор отдал распоряжение о начале казни в 19:56 по местному времени (04:56 мск 26 января). Смерть Смита наступила спустя полчаса, в 20:35 (05:25 мск).

Перед исполнением приговора осужденный произнес небольшую речь, заявив, что в этот день Алабама «заставляет человечество сделать шаг назад».

В ноябре 2023 года стало известно, что Верховный суд Алабамы разрешил казнить заключенного Кеннета Смита с помощью «невиданного метода» — газообразного азота. Казнь с помощью азотной гипоксии разрешена еще в двух американских штатах, Оклахоме и Миссисипи.

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      Марина Совина
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