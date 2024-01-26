Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:29, 26 января 2024Россия

В ЦИК рассказали об ошибках в подписях за Путина

Центризбирком сообщил о несущественных ошибках в подписях за выдвижение Путина

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Центризбирком проверил 60 тысяч подписей, представленных штабом кандидата в президенты России Владимира Путина, сообщил РИА Новости зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

По его словам, «выявлены единичные записи, в которых есть несущественные ошибки».

Всего штаб Путина, идущего на президентские выборы как самовыдвиженец, представил в избирательную комиссию 315 тысяч подписей в его поддержку. Булаев добавил, что с регистрацией Путина ЦИК может определиться на следующем заседании. Оно состоится 29 января.

22 января сообщалось, что в ЦИК передали 95 коробок с подписями сторонников Путина, в них было 315 тысяч подписей — столько, сколько требуется по закону.

Что думаешь? Оцени!
      Антон Похиляк
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин раскрыл подробности крушения самолета Ил-76

      МИД России заявил об отсутствии традиции совать нос во внутренние дела стран

      Участников дрифта с фейерверками в Москве привлекли к ответственности

      МИД обвинил Запад во главе с США в попытке удержать глобальное доминирование

      Влияние Китая на мировой нефтерынок оценили

      МИД России заявил о глубоком кризисе в отношениях с Францией

      Россиянин под видом оформления опеки украл квартиру у инвалида

      Менеджер отеля с футфетишем изнасиловал пьяных туристок и пошел под суд

      В Госдуме участников «голой вечеринки» призвали пойти работать аниматорами

      Мужчина отказался от наркоза и загипнотизировал себя во время операции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше