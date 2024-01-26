В ЦИК рассказали об ошибках в подписях за Путина

Центризбирком сообщил о несущественных ошибках в подписях за выдвижение Путина

Центризбирком проверил 60 тысяч подписей, представленных штабом кандидата в президенты России Владимира Путина, сообщил РИА Новости зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

По его словам, «выявлены единичные записи, в которых есть несущественные ошибки».

Всего штаб Путина, идущего на президентские выборы как самовыдвиженец, представил в избирательную комиссию 315 тысяч подписей в его поддержку. Булаев добавил, что с регистрацией Путина ЦИК может определиться на следующем заседании. Оно состоится 29 января.

22 января сообщалось, что в ЦИК передали 95 коробок с подписями сторонников Путина, в них было 315 тысяч подписей — столько, сколько требуется по закону.