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12:09, 22 января 2024Россия

95 коробок подписей в поддержку самовыдвижения Путина передали в ЦИК

В Центризбирком передали подписи в поддержку самовыдвижения Путина на выборах
Начало событий в новости В Совфеде сообщили о попытках Запада дискредитировать выборы президента России

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) передали подписи в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, всего в ЦИК поступило 95 коробок с подписями сторонников Путина. Несмотря на то что всего сотрудники штаба Путина собрали в десять раз больше подписей, чем требовалось, в Центризбирком были переданы ровно 315 тысяч — столько, сколько требуется по закону.

Выборы президента России в 2024 году впервые в истории страны состоятся в течение нескольких дней — с 15 по 17 марта. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, голосование впервые пройдет «в столь токсичной геополитической обстановке».

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что уровень поддержки Путина и уровень консолидации общества вокруг него трудно преувеличить, при желании волонтеры могли собрать в его поддержку на выборах президента больше подписей.

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