Песков отреагировал на собранные в поддержку Путина на выборах миллионы подписей

Песков: Путин может собрать в поддержку на выборах больше 2,5 миллиона подписей

Президент России Владимир Путин может собрать в свою поддержку на выборах президента больше, чем 2,5 миллиона подписей. Такое мнение выразил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«При желании за Путина можно собрать гораздо больше подписей, кратно больше подписей. Уровень поддержки президента, уровень консолидации общества вокруг него, причем самых разных возрастных категорий, — его действительно трудно преувеличить», — сказал представитель Кремля.

Ранее портал «Россия.Путин.2024» заявил, что по всей стране собрано более 2,5 миллиона подписей в поддержку кандидата Путина на должность президента России.

Выборы президента России в 2024 году впервые в истории страны состоятся в течение нескольких дней — с 15 по 17 марта. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, голосование впервые пройдет «в столь токсичной геополитической обстановке».

В избирательной кампании, как сообщила Памфилова, участвуют 11 человек: восемь кандидатов представляют политические партии, еще трое участвуют в выборах в качестве самовыдвиженцев. Владимир Путин уже выдвинул свою кандидатуру на новый срок.