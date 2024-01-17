Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:20, 17 января 2024Россия

Песков отреагировал на собранные в поддержку Путина на выборах миллионы подписей

Песков: Путин может собрать в поддержку на выборах больше 2,5 миллиона подписей

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин может собрать в свою поддержку на выборах президента больше, чем 2,5 миллиона подписей. Такое мнение выразил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«При желании за Путина можно собрать гораздо больше подписей, кратно больше подписей. Уровень поддержки президента, уровень консолидации общества вокруг него, причем самых разных возрастных категорий, — его действительно трудно преувеличить», — сказал представитель Кремля.

Ранее портал «Россия.Путин.2024» заявил, что по всей стране собрано более 2,5 миллиона подписей в поддержку кандидата Путина на должность президента России.

Выборы президента России в 2024 году впервые в истории страны состоятся в течение нескольких дней — с 15 по 17 марта. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, голосование впервые пройдет «в столь токсичной геополитической обстановке».

В избирательной кампании, как сообщила Памфилова, участвуют 11 человек: восемь кандидатов представляют политические партии, еще трое участвуют в выборах в качестве самовыдвиженцев. Владимир Путин уже выдвинул свою кандидатуру на новый срок.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Избежавший казни в ДНР британский наемник снова вернулся в зону СВО. За свое освобождение он благодарил Абрамовича

      Украине предрекли уничтожение

      Минобороны сообщило о сбитом над Белгородской областью украинском дроне

      В России предложили возродить одну советскую практику для борьбы с алкоголизмом

      Пожар на заводе в Ростовской области потушили

      В МИД России обвинили Зеленского в создании рисков существованию Украины

      Адвокат допустил вероятность подачи новых заявлений на Шабутдинова

      Попавший на двое суток в снежный плен россиянин сообщил об отсутствии помощи

      Появились кадры с моментом мощного взрыва на заводе в Ростовской области

      США уличили в нежелании признать свое поражение в конфликте на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше