В Совфеде сообщили о попытках Запада дискредитировать выборы президента России

Совфед сообщил об активизации Западом попыток дискредитации выборов президента

Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета установила, что западные страны наращивают число участников, которые пытаются дискредитировать выборы президента России. Об этом сообщается в Telegram-канале комиссии.

«В ходе мониторинга установлено, что страны Запада наращивают число участников попыток дискредитации выборов президента России. Для попыток вмешательства целенаправленно используются иноагенты, подконтрольные СМИ и НКО», — говорится в сообщении.

По данным комиссии, сенаторы отмечают активность издания «Голос Америки» (признано в России иностранным агентом), которое спонсируется правительством США. По словам сенаторов, ресурс продолжает тиражировать нападки на избирательную систему, а также фактически распространяет призывы к попыткам сорвать голосование.

Выборы президента России в 2024 году впервые в истории страны пройдут в течение нескольких дней — с 15 по 17 марта. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, голосование впервые пройдет «в столь токсичной геополитической обстановке». В избирательной кампании, как сообщила Памфилова, участвуют 11 человек: восемь кандидатов представляют политические партии, еще трое участвуют в выборах в качестве самовыдвиженцев. Действующий президент России Владимир Путин уже выдвинул свою кандидатуру на новый срок.