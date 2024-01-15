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18:56, 15 января 2024Россия

В Совфеде сообщили о попытках Запада дискредитировать выборы президента России

Совфед сообщил об активизации Западом попыток дискредитации выборов президента

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета установила, что западные страны наращивают число участников, которые пытаются дискредитировать выборы президента России. Об этом сообщается в Telegram-канале комиссии.

«В ходе мониторинга установлено, что страны Запада наращивают число участников попыток дискредитации выборов президента России. Для попыток вмешательства целенаправленно используются иноагенты, подконтрольные СМИ и НКО», — говорится в сообщении.

По данным комиссии, сенаторы отмечают активность издания «Голос Америки» (признано в России иностранным агентом), которое спонсируется правительством США. По словам сенаторов, ресурс продолжает тиражировать нападки на избирательную систему, а также фактически распространяет призывы к попыткам сорвать голосование.

Выборы президента России в 2024 году впервые в истории страны пройдут в течение нескольких дней — с 15 по 17 марта. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, голосование впервые пройдет «в столь токсичной геополитической обстановке». В избирательной кампании, как сообщила Памфилова, участвуют 11 человек: восемь кандидатов представляют политические партии, еще трое участвуют в выборах в качестве самовыдвиженцев. Действующий президент России Владимир Путин уже выдвинул свою кандидатуру на новый срок.

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      Никита Абрамов
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