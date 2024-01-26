В Турции указали на тенденцию стремления США уйти с Ближнего Востока

Hurriyet: Турция с осторожностью отнеслась к планам США вывести войска из Сирии

Турция с осторожностью отнеслась к планам США вывести военный контингент из Сирии, но указала на тенденцию стремления США уйти не только из Сирии, но и с Ближнего Востока в целом. Об этом сообщает Hurriyet.

«К таким новостям необходимо относиться с осторожностью, когда нет официального заявления и реализации», — говорится в публикации со ссылкой на источники в Министерстве национальной обороны Турции.

Как отмечает обозреватель газеты Абдулкадир Сельви, США стремятся вывести войска и уйти с Ближнего Востока, так как осознали, что Израиль и Иран втянули их в ближневосточное болото. «Из-за оказания безоговорочной поддержки Израилю, особенно после нападения [радикального палестинского движения] ХАМАС на Газу, [США] попали в ловушку. Этот процесс начал распространяться на территорию от Красного моря до Пакистана. В связи с этим в США начали искать решение [проблемы]», — заключил он.

Ранее стало известно, что американские власти обсуждают вывод своих войск из Сирии. Старший научный сотрудник и директор программ по Сирии и борьбе с терроризмом и экстремизмом в Институте Ближнего Востока Чарльз Листер заявил, что США больше не видят задач для сохранения там военного контингента.