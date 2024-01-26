В Японии задержали признавшегося в совершенном 50 лет назад теракте мужчину

Токийская полиция задержала мужчину, совершившего теракт в 1970-х годах

Токийская полиция задержала мужчину, который может быть разыскиваемым почти 50 лет террористом Сатоси Кирисимой. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Сатоси Кирисима был членом упраздненной леворадикальной организации «Вооруженный антияпонский фронт Восточной Азии», устроившей взрыв в здании Mitsubishi Heavy Industries в 1974 году, а также ряд других терактов в Японии.

В правоохранительные органы поступил звонок из больницы, сотрудники которой сообщили о поступлении к ним больного раком пациента с именем Сатоси Кирисима. Позже мужчина признался в совершении теракта и рассказал подробности того, как он закладывал бомбу в офис Корейского промышленно-экономического исследовательского института в Токио 19 апреля 1975 года.

В настоящее время мужчина задержан. Следствие проведет ДНК-экспертизу, чтобы подтвердить его личность. Уточняется, что террористы все еще находятся в международном розыске, а значит, срок давности преступления Сатоси Кирисимы не считается истекшим.

Ранее окружной суд Киото приговорил к казни Синдзи Аобу, который поджег студию аниме. Защита обвиняемого настаивала на признании недееспособным, но суд счел вменяемым и вынес решение о казни, поскольку в ходе пожара пострадало самое большое число людей за несколько десятилетий.