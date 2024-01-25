В Японии напавшего на студию аниме признали невменяемым и приговорили к казни

Суд Киото приговорил напавшего на студию аниме к смертной казни

Окружной суд Киото признал напавшего на студию аниме в Японии Синдзи Аобу невменяемым и приговорил к смертной казни. Об этом сообщает NHK.

43-летний Аоба признал вину в поджоге студии Kyoto Animation в июле 2019 года. Он заявил, что совершил нападение из-за подозрений в плагиате своего романа.

Защита обвиняемого настаивала на признании недееспособным и ссылалась на наличие у Аобы галлюцинаций. Однако суд не счел его невменяемым и вынес смертный приговор, поскольку жертвами его нападения стала группа лиц. В ходе пожара жертвами стало самое большое число лиц за несколько десятилетий.

Пожар на студии Kyoto Animation произошел 18 июля 2019 года. В результате пожара погибли 36 человек, 33 пострадали. Как стало известно в ходе расследования, Аоба разлил горючую жидкость внутри студии и поджег ее.