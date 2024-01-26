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18:19, 26 января 2024Культура

Виктория Боня обвинила Веру Брежневу в эскорте

Боня заявила, что эскорт-услуги Брежневой стоили 100 тысяч долларов

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Телеведущая Виктория Боня обвинила певицу Веры Брежневу в эскорте и назвала ее расценки. Об этом она сообщила в шоу «Злые языки», доступном на RuTube.

Боня поведала, что в 2011 году исполнительница ходила на свидания с состоятельными мужчинами за деньги.

«Был у меня один друг, молодой и богатый. И он говорит: "Я всегда мечтал переспать с Верой Брежневой". И мой один очень близкий человек говорит: "Вера работает. Но только она по желанию. И стоит она 100 тысяч долларов (примерно 8,8 миллиона рублей — прим. "Ленты.ру")". Предлагалось подарить сначала часы, которые стоили под 70 тысяч (примерно 6,2 миллиона рублей — прим. "Ленты.ру"). И дальше она придет на свидание. Если она захочет, пойдет дальше. Если ей человек не понравится, то тогда нет», — рассказала телеведущая.

Он добавила, что ее друг отказался от таких условий, а также заявила, что рассказала эту историю, чтобы развеять «образ белой и пушистой Верочки».

Ранее стало известно, что экс-супруга Брежневой, бизнесмена Михаила Кипермана, объявили в розыск на Украине.

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      Анастасия Астахова
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