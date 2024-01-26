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16:04, 26 января 2024Путешествия

Визовый центр Испании возобновит работу в одном российском городе

Визовый центр Испании откроется в Казани после полугодовой паузы
вид Барселоны

вид Барселоны. Фото: Nacho Doce / Reuters

Визовый центр Испании возобновит работу в Казани после полугодовой паузы. Соответствующие данные появились на сайте Moscow Russia BLS Spain Visa, на это обратил внимание Telegram-канал «Улететь».

Уточняется, что центр откроется в российском городе в ближайшее время. «Запись на подачу также скоро будет доступна», — указано в сообщении.

Ранее российских туристов предупредили о сложностях при получении виз в Испанию. Так, страна Европы увеличила сроки рассмотрения заявок на въездные документы до полутора месяцев. Это связано с полной приостановкой действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией.

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      Зарина Дзагоева
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