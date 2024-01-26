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07:22, 27 января 2024Россия

Власти прокомментировали угрозу «болезни Х» для россиян

Мурашко: «болезнь X» не угрожает россиянам
Мизаил Мурашко

Мизаил Мурашко. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

«Болезнь X» не угрожает россиянам, так как система здравоохранения в стране готова к ней после пандемии коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, если слова приводит РИА Новости.

При этом министр призвал считать «болезнь Х» только гипотетической угрозой. По словам Мурашко, властям всегда нужно быть готовым к вспашкам новых заболеваний.

Хотя термин «болезнь Х» появился в прошлом десятилетии, внимание к нему оказалось приковано после того, как его обсудили на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Как рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, обсуждение называемой болезни Х является обычной рутинной работой экспертов. По ее словам, специалистам необходимо просчитать все возможные сценарии при любом вирусе.

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      Марина Совина
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