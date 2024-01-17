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14:02, 17 января 2024Россия

Глава Роспотребнадзора объяснила обсуждение возможной пандемии «болезни Х»

Попова назвала обсуждение на ВЭФ «болезни Х» рутинной работой экспертов

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Обсуждение на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) так называемой «болезни Х» является обычной рутинной работой экспертов. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 24».

Она объяснила, что специалистам необходимо просчитать все возможные сценарии при любом вирусе. «То ли вирус гриппа новый с пандемическим потенциалом, и, собственно, что всегда и просчитывалось. То ли какой-то другой вирус, который тоже может преодолеть межвидовой барьер, это самые такие рисковые ситуации», — сказала главный санитарный врач.

Попова также подчеркнула, что термину «болезнь Х» уже много лет, и никто не знает характеризующих ее свойств и параметров. По словам главы Роспотребнадзора, можно предполагать любые цифры, которые будут выше показателей заболеваемости коронавируса, но главное — это выбрать правильный способ защиты.

Главный санитарный врач добавила, что российские специалисты занимаются разработкой новых вакцин и систем тестирования, а также сотрудники Роспотребнадзора работают с представителями других стран, чтобы лучше распознавать угрозы и своевременно на них реагировать.

Ранее Роспотребнадзор сообщили, что заявления о «болезни Х» могут иметь экономические мотивы. В санитарной службе предположили, что после окончания пандемии COVID-19 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пытается реформировать всю архитектуру здравоохранения. Из-за этого специалисты сообщают про опасные угрозы, тем самым призывая увеличить финансирование организации, что также выгодно фармацевтическим кампаниям, считают в Роспотребнадзоре.

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Заявление том, что всему миру надо готовиться к новой пандемии «болезни X», появилось 14 января на сайте ВЭФ. Загадочная болезнь стала частью повестки на встрече ВЭФ в Давосе, которая стартовала 15 января и продлиться до 19 января.

«Болезнью X» обозначают еще не известный патоген, способный вызвать эпидемию или пандемию. ВОЗ включила ее в список приоритетных заболеваний еще в 2018 году. Решение объяснили попыткой ускорить исследования патогена. «Х» в названии термина означает «неожиданность». В 2020-м многие эксперты предполагали, что новой «болезнью X» стал COVID-19.

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      Константин Лысяков
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