Глава Роспотребнадзора объяснила обсуждение возможной пандемии «болезни Х»

Попова назвала обсуждение на ВЭФ «болезни Х» рутинной работой экспертов

Обсуждение на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) так называемой «болезни Х» является обычной рутинной работой экспертов. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 24».

Она объяснила, что специалистам необходимо просчитать все возможные сценарии при любом вирусе. «То ли вирус гриппа новый с пандемическим потенциалом, и, собственно, что всегда и просчитывалось. То ли какой-то другой вирус, который тоже может преодолеть межвидовой барьер, это самые такие рисковые ситуации», — сказала главный санитарный врач.

Попова также подчеркнула, что термину «болезнь Х» уже много лет, и никто не знает характеризующих ее свойств и параметров. По словам главы Роспотребнадзора, можно предполагать любые цифры, которые будут выше показателей заболеваемости коронавируса, но главное — это выбрать правильный способ защиты.

Главный санитарный врач добавила, что российские специалисты занимаются разработкой новых вакцин и систем тестирования, а также сотрудники Роспотребнадзора работают с представителями других стран, чтобы лучше распознавать угрозы и своевременно на них реагировать.

Ранее Роспотребнадзор сообщили, что заявления о «болезни Х» могут иметь экономические мотивы. В санитарной службе предположили, что после окончания пандемии COVID-19 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пытается реформировать всю архитектуру здравоохранения. Из-за этого специалисты сообщают про опасные угрозы, тем самым призывая увеличить финансирование организации, что также выгодно фармацевтическим кампаниям, считают в Роспотребнадзоре.

Заявление том, что всему миру надо готовиться к новой пандемии «болезни X», появилось 14 января на сайте ВЭФ. Загадочная болезнь стала частью повестки на встрече ВЭФ в Давосе, которая стартовала 15 января и продлиться до 19 января.

«Болезнью X» обозначают еще не известный патоген, способный вызвать эпидемию или пандемию. ВОЗ включила ее в список приоритетных заболеваний еще в 2018 году. Решение объяснили попыткой ускорить исследования патогена. «Х» в названии термина означает «неожиданность». В 2020-м многие эксперты предполагали, что новой «болезнью X» стал COVID-19.