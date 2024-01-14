Мир готовится к новой пандемии. «Болезнь X» может вызвать в 20 раз больше смертей, чем COVID-19

ВЭФ: мир готовится к новой пандемии «Болезни X» опаснее COVID-19

Человечество ждет «Болезнь X». О том, что всему миру надо готовиться к новой пандемии, заявили в World Economic Forum (ВЭФ).

Центр здравоохранения и медицины ВЭФ, как отмечается, стремится улучшить данные в области здравоохранения во всем мире, так что особое внимание обратил на появление смертельно опасной «Болезни X».

О новой болезни будут говорить в ходе ВЭФ в Давосе

Загадочная болезнь станет частью повестки на встрече ВЭФ в Давосе, которая состоится в швейцарском городе с 15 по 19 января 2024 года. На совещании будут рассмотрены меры, необходимые для подготовки здравоохранения к многочисленным предстоящим вызовам.

Утверждается, что встреча, непосредственно касающаяся новой болезни, назначена на 17 января. Участие в диалоге должны принять главы ВОЗ, а также член исполнительного комитета ВЭФ в Женеве Шьям Бишен. Помимо этого, на встрече будут заместитель председателя Apollo Hospitals Enterprise Прита Редди, министр здравоохранения Бразилии Нисия Триндаде Лима и председатель совета директоров AstraZeneca Мишель Демаре.

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«Болезнь X» может вызвать в 20 раз больше смертей, чем COVID-19

В целом «Болезнью X» считается абстрактное заболевание. Помимо этого, так обозначают еще не известный патоген, который способен вызвать эпидемию или пандемию.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) еще в 2018-м включила «Болезнь Х» в список приоритетных заболеваний. Такое решение было принято, чтобы ускорить и усилить исследования патогена, который, потенциально, может привести к новой пандемии.

Утверждается, что «Х» в названии термина означает «неожиданность». Например, так было и с штаммом SARS-CoV-2, который вызвал COVID-19. В 2020-м многие эксперты предполагали, что именно он стал новой «Болезнью X» для человечества.

Тем временем сейчас, в начале 2024 года, ВОЗ отмечает, что новая болезнь может вызвать в 20 раз больше смертей, чем COVID-19.

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О рисках новой пандемии по всему миру говорят не первый раз

В 2021-м ученые уже говорили о возможном появлении смертельно опасной «Болезни X». Тогда в Конго была выявлена пациентка с ранними симптомами геморрагической лихорадки. В тот момент специалисты предполагали, что данная болезнь такая же заразная, как и COVID-19, а ее смертность может достигать от 50 до 90 процентов по сравнению с Эболой.

В Роспотребнадзоре прокомментировали данные о смертельно опасной «Болезни X» в Конго. О ней также высказался и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он отмечал, что профессиональному сообществу, в частности ВОЗ, необходимо обратить пристальное внимание на этот инцидент. Он также заявлял, что появление новых инфекций неизбежно, так как является частью процесса эволюции.

Уже позднее, в начале марта 2023 года, эпидемиолог ВОЗ Ричард Пибоди говорил, что мир может охватить пандемия птичьего гриппа. Он счел, что инфекция приобретет способность распространяться среди людей. Пибоди порекомендовал сохранять бдительность, особенно в вопросе защиты работников птицефабрик, а также призвал не подбирать мертвых птиц и животных.