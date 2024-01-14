Роспотребнадзор оценил заявления о «болезни Х»

Роспотребнадзор сообщил, что заявления о «болезни Х» имеют экономические мотивы

Новые данные о «болезни Х» имеют, возможно, экономические мотивы. Таким образом оценили заявления об опасном заболевании, которое может перейти в пандемию, в Роспотребнадзоре, пишет РИА Новости.

В ведомстве отметили, что вопросы о готовности к пандемиям периодически поднимаются в сфере здравоохранения, и World Economic Forum (ВЭФ) не станет исключением. При этом ученые, которые непосредственно занимаются оценкой рисков новых пандемий, участие в мероприятии в этот раз не принимают.

В Роспотребнадзоре предположили, что сейчас, когда закончилась пандемия COVID-19, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пытается реформировать всю архитектуру здравоохранения. По этой причине специалисты заявляют и про опасные угрозы, тем самым призывая увеличить финансирование организации. А это, в свою очередь, выгодно фармацевтическим кампаниям, добавили в Роспотребнадзоре.

В заключение ведомство указало, что Россия обладает всем необходимым потенциалом для противодействия биологическим угрозам любого характера, в том числе «болезни Х».

О том, что человечество ждет «болезнь X» и всему миру надо готовиться к новой пандемии, ранее заявили в ВЭФ. Уже известно, что загадочная болезнь станет частью повестки на встрече в Давосе, намеченной на 15-19 января 2024 года.

ВОЗ отмечает, что новый патоген может вызвать в 20 раз больше летальных исходов в пандемию, чем было с COVID-19.