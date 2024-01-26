Влияние Китая на мировой нефтерынок оценили

Citi: влияние Китая на мировой нефтерынок в 2024 году будет ограниченным

В 2024 году влияние Китая на мировой нефтяной рынок будет носить ограниченный характер. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прогноз сырьевых аналитиков финансового конгломерата Citigroup.

Аналитики полагают, что стимулирующие меры китайских властей по восстановлению экономики после затяжных локдаунов не приведут к резкому наращиванию импорта и спроса на нефть. По их оценке, что в этом году объемы импорта нефти в КНР практически не изменятся в сравнении с прошлогодним значением и окажутся в районе 11,3 миллиона баррелей в сутки.

На этом фоне спрос на этот вид сырья в азиатской стране вырастет лишь на 300 тысяч баррелей в день во многом за счет нефтехимической сектора экономики. В то же время среднесуточная добыча увеличится в еще меньше степени — на 100 тысяч баррелей в сутки, что вряд ли окажет существенное влияние на биржевую стоимость нефти.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР сообщило, что по итогам 2023 года Россия стала крупнейшим иностранным поставщиком нефти в Китай. За 12 месяцев российские экспортеры отправили в азиатскую страну рекордные 107 миллионов тонн сырья. По этому показателю РФ смогла обойти Саудовскую Аравию, Ирак и Малайзию.