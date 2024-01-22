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14:01, 22 января 2024Экономика

Китай уличили в игнорировании потолка цен на российскую нефть

Bloomberg: в 2023-м Китай купил 107 миллионов тонн нефти из РФ по $77 за баррель

Фото: Wang Quanchao / Globallookpress.com

В 2023 году Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай. В игнорировании ценового потолка страну уличили аналитики Bloomberg.

За год КНР увеличила закупки нефти у России почти на четверть и приобрела рекордные 107 миллионов тонн сырья — отгрузки составили порядка 2,15 миллиона баррелей в день. Россия стала основным поставщиком, обойдя Саудовскую Аравию, Ирак и Малайзию благодаря тому, что нефтепровод ВСТО (Восточная Сибирь — Тихий океан) является одним из самых коротких путей доставки.

Сырье из РФ при этом стоит дешевле саудовского. Согласно таможенным данным, импорт составил 60,6 миллиарда долларов, что соответствует средней цене около 77 долларов за баррель — выше установленного западными странами потолка в 60 долларов.

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Как отметили в агентстве, Китай покупает нефть у стран, которые вынуждены предоставлять скидки из-за санкций. Таким образом страна не только получает конкурентное преимущество, но и, будучи крупнейшим покупателем, может диктовать продавцам свои условия. До 2022 года основными поставщиками являлись Венесуэла и Иран, для которых китайский рынок оказался спасением и возможностью получать деньги.

Ранее стало известно о снижении предполагаемых доходов России от экспорта нефти в декабре 2023 года до минимальных за шесть месяцев 14,4 миллиарда долларов. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), снижение поступлений зафиксировано на фоне роста объемов поставок до девятимесячного максимума в 7,8 миллиона баррелей в сутки.

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      Вячеслав Агапов
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