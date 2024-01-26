Внешность 46-летней звезды сериала «Баффи» на новых фото вызвала споры в сети

Американская актриса и продюсер Сара Мишель Принц (урожденная Геллар) показала фанатам новые фото и вызвала споры в сети. Соответствующая публикация появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

46-летняя звезда сериала «Баффи — истребительница вампиров» снялась в монохромном черном наряде, который включал в себя кроп-топ с глубоким V-образным вырезом и кожаные мини-шорты с завышенной талией. Также знаменитость надела ботфорты и прозрачные колготки и добавила к образу серьги-подвески в виде звезд.

Часть поклонников смутили изменившиеся фигура и лицо артистки, в то время как другие юзеры восхитились ее трансформацией. «Она стала такая худая, мне ее жаль», «Почему ты так уменьшилась?», «Пожалуйста, больше не надо ботокса», «Показалось, что эти фото из 90-х, невероятно!», «Разве можно так прекрасно выглядеть!» «Выглядит очень молодо и весело», — заявили пользователи сети.

Ранее в январе американская актриса и телеведущая Мишель Трахтенберг ответила на критику своей внешности фразой «это мое лицо». Она предстала перед камерой в блестящей кофте, оформленной изображением змеи белого цвета. Кроме того, она подвела глаза черной подводкой и нанесла на губы розовую помаду.