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10:21, 23 января 2024Ценности

Звезда «Сплетницы» ответила на критику ее внешности фразой «это мое лицо»

Мишель Трахтенберг

Мишель Трахтенберг. Фото: Michelle Trachtenberg

Американская актриса и телеведущая Мишель Трахтенберг ответила на критику ее внешности фразой «это мое лицо». Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

38-летняя звезда популярного телесериала «Сплетница» поделилась совместным фото с коллегой Алексой ПенаВегой, которая сыграла одну из главных ролей в фильме «Дети шпионов». Многие поклонники удивились внешнему виду кумира и отметили, что она выглядит очень болезненно.

Однако знаменитость решила отреагировать на негативные комментарии, разместив селфи. Она предстала перед камерой в блестящей кофте, оформленной изображением змеи белого цвета. Кроме того, она подвела глаза черной подводкой и нанесла на губы розовую помаду. «Недавно получила несколько комментариев о своей внешности. Я никогда не делала никаких пластических операций. Я совершенно счастлива и здорова», — заявила Трахтенберг.

В декабре американская певица Алиша Бет Мур, более известная под псевдонимом Пинк, также ответила на критику ее внешности. Тогда один из подписчиков назвал знаменитость старой, однако 44-летняя артистка заявила, что возраст — это всего лишь цифры, и, по ее мнению, она стареет изящно.

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      Мария Винар
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