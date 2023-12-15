44-летняя певица Пинк ответила на критику ее внешности фразой «рада злить людей»

Американская певица Алиша Бет Мур, более известная под псевдонимом Пинк, ответила на критику ее внешности фразой «рада злить людей». Соответствующая публикация появилась на ее странице в X (ранее Twitter).

Один из подписчиков назвал знаменитость старой, однако 44-летняя артистка заявила, что возраст — это всего лишь цифры, и, по ее мнению, она стареет изящно. «Я не чувствую себя старой и до сих пор выступаю в купальнике. Какое счастье проживать эту жизнь», — заявила она.

Вдобавок знаменитость отметила, что она очень сильная и может противостоять критике. «Рада по-прежнему злить совершенно незнакомых мне людей своим существованием. Да, черт возьми, мне 44!» — заключила звезда.

В октябре Пинк показала внешность без макияжа и восхитила фанатов. Тогда артистка поделилась снимком, на котором она запечатлела свое лицо крупным планом. На размещенном кадре видно, что знаменитость решила отказаться от косметики, продемонстрировав морщины вокруг глаз.