Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:22, 15 декабря 2023Ценности

44-летняя певица Пинк ответила на критику ее внешности фразой «рада злить людей»

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская певица Алиша Бет Мур, более известная под псевдонимом Пинк, ответила на критику ее внешности фразой «рада злить людей». Соответствующая публикация появилась на ее странице в X (ранее Twitter).

Один из подписчиков назвал знаменитость старой, однако 44-летняя артистка заявила, что возраст — это всего лишь цифры, и, по ее мнению, она стареет изящно. «Я не чувствую себя старой и до сих пор выступаю в купальнике. Какое счастье проживать эту жизнь», — заявила она.

Вдобавок знаменитость отметила, что она очень сильная и может противостоять критике. «Рада по-прежнему злить совершенно незнакомых мне людей своим существованием. Да, черт возьми, мне 44!» — заключила звезда.

В октябре Пинк показала внешность без макияжа и восхитила фанатов. Тогда артистка поделилась снимком, на котором она запечатлела свое лицо крупным планом. На размещенном кадре видно, что знаменитость решила отказаться от косметики, продемонстрировав морщины вокруг глаз.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На Украине в зале заседаний произошел взрыв, ранены более 20 человек. Гранаты подорвал депутат от партии Зеленского

      Названо любимое видео россиян

      Набиуллина объяснила необходимость повышения ключевой ставки

      На Урале родители потеряли сына из-за гирлянды

      Лунные ресурсы признали важными для будущего США

      Мишустин поручил обеспечить граждан вакциной от кори, паротита и краснухи

      Конгресс США ограничил возможность лидера страны по выходу из НАТО

      44-летняя певица Пинк ответила на критику ее внешности фразой «рада злить людей»

      В МИД назвали способ изменения антироссийского курса США

      Раскрыты события перед взрывом в закарпатском сельсовете

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости