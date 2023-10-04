Певица Пинк показала лицо без макияжа и восхитила фанатов

Американская певица Алиша Бет Мур, более известная под псевдонимом Пинк, показала внешность без макияжа и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

44-летняя артистка поделилась снимком, на котором она запечатлела свое лицо крупным планом. На размещенном кадре видно, знаменитость решила отказаться от косметики, продемонстрировав морщины вокруг глаз.

Поклонники оценили естественную внешность исполнительницы, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более 142 тысяч лайков. «Ты такая красивая», «Выглядишь на 20 лет!», «Спасибо за фото! Я только что перестала комплексовать по поводу своей внешности», «Настоящая», «Самая лучшая», — высказывались они.

Ранее американская актриса Милла Йовович появилась на публике без макияжа и восхитила фанатов. 47-летняя знаменитость попала в объектив папарацци во время прогулки по Лос-Анджелесу. Звезда была запечатлена в джинсах-клеш и белой майке. При этом ее образ дополняли босоножки на плоской подошве и темно-красная помада на губах. На размещенных кадрах видно, что на лице и глазах Йовович отсутствует косметика.