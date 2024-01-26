Во Франции назвали ситуацию с крушением Ил-76 свидетельством вечной лжи Киева

Французский политик Филиппо: ситуация с крушением Ил-76 подтверждает ложь Киева

Ситуация с крушением транспортного военного самолета Ил-76 в Белгородской области свидетельствует о вечной лжи Киева, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Его цитирует ТАСС.

«Ситуация со сбитым самолетом Ил-76, перевозившим украинских пленных для обмена, подтверждает, что Киев постоянно лжет», — сказал он, назвав инцидент очередным доказательством того, что необходимо «прекратить поставки западного оружия Украине и перейти к мирным переговорам».

Политик также подчеркнул, что в нынешней ситуации Париж «не должен подчиняться США в вопросе предоставления военной помощи Украине».

Ранее Филиппо заявил, что поставка вооружения Украине в момент, когда она проигрывает в конфликте с Россией, является безумием.