Россиянам перечислили продукты для поддержания здоровья глаз

Офтальмолог Борзых: шпинат и морская рыба предотвращают заболевания глаз

Ни одна диета не способна улучшить зрение, однако некоторые продукты помогают поддерживать здоровье глаз и предотвращать развитие заболеваний, уверен офтальмолог и офтальмохирург Виктор Борзых. В беседе с aif.ru он перечислил наиболее полезную для зрения пищу.

Борзых подчеркнул, что для поддержания остроты зрения важно правильно питаться и избегать обезвоживания организма. При этом некоторые продукты, по его словам, содержат наибольшее количество ценных для глаз витаминов и веществ. Так, морскую рыбу (лосось, тунец, сардины) он назвал незаменимым источником докозагексаеновой кислоты, которая является ключевым компонентом сетчатки глаза.

По мнению Борзых, для зрения полезны шпинат и листовые зеленые овощи. Врач объяснил, что благодаря антиоксидантам в составе они защищают ткани глаза от повреждения свободными радикалами. Кроме того, считается, что эти овощи помогают снизить вредное воздействие синего света.

Также офтальмолог посоветовал чаще есть чернику, голубику и малину, так как в этих ягодах содержится много витамина C, который укрепляет стенки глазных сосудов и необходим для кровоснабжения сетчатки.

Кроме того, по словам Борзых, ценный для глаз коктейль полезных веществ содержится в яйцах, богатых лютеином, витаминами А, Е и цинком. Источниками витамина Е и цинка служат также семена и орехи, продолжил офтальмолог. В последних, среди прочего, содержатся жирные кислоты Омега-3, которые улучшают кровообращение.

Ранее врач-офтальмолог Валентина Анисимова предупредила о привычках, которые ухудшают зрение. Самой вредной из них она назвала чтение лежа или сидя в транспорте.