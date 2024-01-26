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16:20, 26 января 2024Россия

Врачей больницы в России обвинили в игнорировании стонавшей всю ночь пенсионерки

В Ярославле врачей больницы обвинили в игнорировании стонавшей пенсионерки

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Ярославле пациентка Клинической больницы № 9 обвинила врачей в том, что они всю ночь игнорировали стонавшую и просившую воды пенсионерку. Об этом пишет «Подъем».

По словам россиянки, за ночь к ее пожилой соседке по палате не подошел ни один медик. Беременной женщине пришлось самостоятельно носить пенсионерке воду. Пациентка также заявила, что утром ее обругала матом и выгнала из туалета одна из санитарок, которая там курила.

В региональном Минздраве изданию сообщили, что уже наложили взыскания на ответственных лиц. Помимо этого, сейчас рассматривается вопрос об увольнении санитарки. «С сотрудником, фигурировавшем в данном инциденте, решается вопрос о соответствии занимаемой должности. Администрация учреждения приносит извинения за подобное поведение», — заверили в ведомстве.

Ранее в одной из больниц Краснодарского края пенсионера, больного пневмонией, привязали к кровати обрывками простыни. На жестокое обращение с пациентом пожаловался его внук. Он также показал фотографии и видео, на которых видно полураздетого пожилого россиянина в одном памперсе с привязанными к кровати ногами. Главврач медучреждения впоследствии сообщил, что врача-терапевта, в чью смену произошел инцидент, отстранили от работы.

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      Константин Лысяков
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