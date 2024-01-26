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18:39, 26 января 2024Силовые структуры

Россиянин на коне обругал нецензурными словами и ударил плеткой полицейского

Во Владикавказе мужчина на коне обругал лейтенанта полиции и ударил его плеткой

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Во Владикавказе местный житель на коне обругал нецензурными словами лейтенанта полиции и ударил его плеткой. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

Инцидент произошел вечером 25 января на улице Орджоникидзе. Сотрудник ГАИ остановил тонированный автомобиль Mitsubishi Lancer и начал оформлять в отношении 36-летнего водителя протокол за управление машиной при наличии неисправностей.

В это время к инспектору ГАИ неожиданно, верхом на коне, прискакал друг нарушителя и попытался помешать составить протокол. Сначала россиянин начал спорить с полицейским и хотел оторвать видеорегистратор с его груди, после чего ударил лейтенанта плетью по пальцам и скрылся.

После инцидента полицейский обратился в больницу, где ему диагностировали открытую рану пальца. Напавшего разыскивает полиция.

Ранее сообщалось, что на Западе Москвы неизвестный напал с ножом на сотрудника патрульно-постовой службы во время проверки документов.

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      Анна Габай
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