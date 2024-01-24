Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:47, 24 января 2024Силовые структуры

Неизвестный напал с ножом на полицейского в Москве

Неизвестный напал с ножом на полицейского в московском районе Кунцево

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

На Западе Москвы неизвестный напал с ножом на сотрудника патрульно-постовой службы во время проверки документов. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел на улице Бобруйской в районе Кунцево. Сотрудник ППС хотел проверить документы у прохожего, в ответ он ударил полицейского ножом в ногу и скрылся. Потерпевшего патрульного госпитализировали, нападавшего ищут.

Как рассказала «Ленте.ру» представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

Ранее в Хабаровске суд оштрафовал 38-летнего мужчину, приказавшего своей собаке напасть на полицейского.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Генштаб ВСУ объяснил обстрел транспортных самолетов над Белгородом

      Ведущий новостей оговорился в прямом эфире и рассмешил коллегу

      Протестующие перекрыли доступ к переправе через Ла-Манш

      Россиянкам перечислили эффективные способы выглядеть идеально на снимках

      В России заявили о мировом лидерстве в одной отрасли

      На Украине призвали Словакию снять ограничения на импорт украинской продукции

      Появилось видео после падения бойца MMA c десятого этажа

      Следователи приступили к осмотру места крушения сбитого самолета Ил-76

      Бритни Спирс внесли в черный список отеля в Лос-Анджелесе после жалоб гостей

      Раскрыты сроки выпуска дешевого электрокара Tesla

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше