Неизвестный напал с ножом на полицейского в Москве

Неизвестный напал с ножом на полицейского в московском районе Кунцево

На Западе Москвы неизвестный напал с ножом на сотрудника патрульно-постовой службы во время проверки документов. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел на улице Бобруйской в районе Кунцево. Сотрудник ППС хотел проверить документы у прохожего, в ответ он ударил полицейского ножом в ногу и скрылся. Потерпевшего патрульного госпитализировали, нападавшего ищут.

Как рассказала «Ленте.ру» представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

Ранее в Хабаровске суд оштрафовал 38-летнего мужчину, приказавшего своей собаке напасть на полицейского.