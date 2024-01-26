Обнаружена самая маленькая планета с водяным паром

The Astrophysical Journal Letters: обнаружена планета с водяным паром

Астрономы с помощью космического телескопа «Хаббл» НАСА/ЕКА наблюдали самую маленькую экзопланету, в атмосфере которой был обнаружен водяной пар. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal Letters.

GJ 9827d была открыта космическим телескопом НАСА Kepler в 2017 году. Планета совершает оборот вокруг красного карлика каждые 6,2 дня. Звезда GJ 9827 находится в 97 световых годах от Земли в направлении созвездия Рыб. Ее диаметр примерно в два раза превышает диаметр Земли.

В ходе новых исследований ученые наблюдали 11 прохождений GJ 9827 d на фоне диска родительской звезды с помощью широкоугольной камеры HST 3 на телескопе «Хаббл». В транзитном спектре была выявлена линия поглощения на длине волны 1,4 микрометра, которая лучше всего объясняется наличием воды в атмосфере GJ 9827 d.

Однако пока еще неизвестно, состоит ли атмосфера в основном из воды, оставшейся после испарения водородно-гелиевой газовой оболочки, или содержание водяного пара небольшое в атмосфере, богатой водородом.