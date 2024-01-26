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17:08, 26 января 2024Из жизни

Женщина притворилась беременной ради брака с богатым мужчиной

SCMP: в Китае женщина притворилась беременной, чтобы найти состоятельного мужа

Фото: Unsplash

В Китае жительница провинции Сычуань притворилась беременной и попыталась найти состоятельного мужа. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

32-летняя женщина сделала себе искусственный живот и вышла на улицу, чтобы найти богатого мужчину для будущего брака. Она встала рядом с другими людьми, которые ищут партнеров в общественных местах. Такая практика распространена в Китае и часто организуется родителями женихов и невест. Китаянка решила, что благодаря искусственному животу ей удастся найти достойного партнера, способного обеспечить будущую семью.

Женщина стояла на улице с листком бумаги в руках, на котором написала свои личные данные. Китаянка указала, что находится на пятом месяце беременности. Она также объяснила, какого мужчину хочет видеть рядом с собой. «У него должны быть квартира и машина, зарплата более 20 тысяч юаней (250 тысяч рублей) в месяц. И он должен хорошо обращаться со мной и моим ребенком», — указала она.

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Китаянка привлекла внимание нескольких мужчин. Среди прочих к ней подошел пожилой местный житель, который сказал, что готов познакомить женщину со своим 40-летним сыном. Однако когда китаянка узнала, что зарплата потенциального жениха составляет восемь тысяч юаней (100 тысяч рублей), то сразу отказалась с ним знакомиться. «Я не рассматриваю мужчину, который зарабатывает меньше 20 тысяч юаней, потому что он не сможет содержать моего ребенка должным образом», — заявила она.

Ролик, снятый в процессе знакомства с мужчинами, женщина выложила в сети. Пользователи с подозрением отнеслись к китаянке и усомнились в ее честности. Позже местные власти заявили, что женщина на самом деле не находится в положении. По их данным, она солгала местным жителям и опубликовала видео ради популярности в сети. Теперь в ее отношении ведется расследование.

Ранее сообщалось, что жительница США выдумала рак и другие заболевания у семилетней дочери ради того, чтобы получать пожертвования. Женщина подделала документы о болезни, а также создала страницу в социальной сети, которую посвятила борьбе девочки с несуществующим заболеванием.

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