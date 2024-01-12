Мать выдумала рак у семилетней дочери и побрила ее налысо ради пожертвований

Daily Mail: в США женщина ради пожертвований выдумала рак у семилетней дочери

Жительница США выдумала рак и другие заболевания у семилетней дочери ради того, чтобы получать пожертвования. Об этом сообщает Daily Mail.

В 2017 году 41-летняя Памела Рид из штата Огайо впервые солгала, что у ее дочери, Адди Рэй, диагностировали острый миелоидный лейкоз — злокачественное заболевание кроветворной системы. Женщина подделала документы о болезни, а также создала страницу в социальной сети, которую посвятила ее борьбе с несуществующим заболеванием. Кроме того, Рид утверждала, что Рэй страдает от частых судорог и в будущем ей предстоит имплантировать порт-систему, которая позволит ей получать лекарства без введения игл. По словам женщины, у девочки также диагностировали апластическую анемию — заболевание, при котором костный мозг человека перестает производить достаточное количество клеток крови. Вдобавок Рид уверяла, что Рэй не видит правым глазом.

Мать побрила дочь налысо и возила ее по больницам, где заставляла проходить обследования и сдавать анализы крови. Из-за этого девочка пропустила больше 280 часов занятий в школе. Тем временем Рид собирала пожертвования, которые якобы тратила на лечение, однако в действительности забирала все деньги себе. Обман был раскрыт в январе, когда медсестра начальной школы, где учится Рэй, обнаружила, что та видит правым глазом. Медработница сообщила об этом властям, что послужило началом расследования.

Вскоре выяснилось, что у Рэй никогда не было ни рака, ни других заболеваний. Рид арестовали и поместили в окружную тюрьму. Поначалу женщина пыталась лгать следователям, но позже призналась, что выдумала диагнозы ради пожертвований. Она также рассказала, что упаковывала в коробки с лекарствами против рака другие препараты и давала дочери лекарства от судорог. Женщину обвинили в хищении путем обмана и выпустили под залог в размере 50 тысяч долларов (4,4 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина ради денег притворился, что его утащил крокодил. По версии следствия, он рассчитывал на крупную компенсацию своей семье.

