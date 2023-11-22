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14:01, 22 ноября 2023Из жизни

Мужчина притворился жертвой крокодила ради денег

В Индии мужчина из-за финансовых проблем притворился, что его утащил крокодил

Фото: Buda Mendes / Getty Images

В Индии мужчина ради денег притворился, что его утащил крокодил. По версии следствия, он рассчитывал на крупную компенсацию своей семье, пишет издание Hindustan Times.

47-летний Бикрант Маллик из индийского штата Одиша (Орисса) задолжал односельчанам несколько сотен тысяч рупий. Друзья посоветовали ему сходить к реке и полить водой идолов — это, как они считали, помогает при финансовых проблемах. Маллик послушал их, ушел к реке и не вернулся. У воды нашли только его велосипед и одежду.

Жители села подозревали, что мужчина стал жертвой крокодила. Родственники Маллика обратились в правоохранительные органы и сообщили, что он пропал. Полицейские сразу же проверили местонахождение его мобильного телефона. Оказалось, что он подключен к сотовой сети в городе Каттака, расположенном в 70 километрах от места происшествия.

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В конце концов Маллику пришлось прийти в полицию и сознаться в содеянном. «В ходе допроса выяснилось, что он инсценировал свое исчезновение, чтобы избавиться от назойливых кредиторов», — заявил полицейский инспектор Ранжит Моханти.

Как полагают в полиции, Маллик действительно надеялся, что виновником сочтут крокодила. В этом случае власти могли выплатить его семье крупную компенсацию — 600 тысяч рупий (635 тысяч рублей). Следователи допросили жену и других родственников Маллика, которые могли знать о его планах.

Ранее сообщалось, что в Малайзии крокодил напал на 23-летнего работника плантации масличных пальм и растерзал его на глазах у людей. Хищник утащил пострадавшего в воду так быстро, что его товарищи не успели ничего предпринять.

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      Олег Парамонов
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