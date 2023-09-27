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16:01, 27 сентября 2023Из жизни

Крокодил утащил в воду и растерзал ловившего крабов мужчину

New Straits Times: в Малайзии крокодил растерзал мужчину на глазах у людей

Фото: Sakchai Lalit / AP

В Малайзии крокодил напал на 23-летнего работника плантации масличных пальм и растерзал его на глазах у людей. Об этом сообщает New Straits Times.

Мужчина вместе с друзьями ловил крабов в городе Лахад-Дату, штат Сабах, рано утром 20 сентября, когда к нему внезапно подкрался крокодил. Хищник утащил пострадавшего в воду так быстро, что его товарищи не успели ничего предпринять.

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Мужчину нашли на пляже некоторое время спустя. На его левой руке и голове остались следы зубов крокодила, а на груди и спине были обнаружены царапины. Полиция доставила пострадавшего в больницу для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Как отметил сотрудник окружной полиции, это первое подобное нападение в Лахад-Дату в 2023 году. Он призвал местных жителей быть осторожными, отдыхая на пляжах города.

Ранее сообщалось, что в США прохожий увидел в водоеме четырехметрового аллигатора с человеком в пасти. Он снял хищника на видео, а затем отправился в пожарную часть и сообщил о произошедшем.

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    Алиса Удовик
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