Крокодил утащил в воду и растерзал ловившего крабов мужчину

New Straits Times: в Малайзии крокодил растерзал мужчину на глазах у людей

В Малайзии крокодил напал на 23-летнего работника плантации масличных пальм и растерзал его на глазах у людей. Об этом сообщает New Straits Times.

Мужчина вместе с друзьями ловил крабов в городе Лахад-Дату, штат Сабах, рано утром 20 сентября, когда к нему внезапно подкрался крокодил. Хищник утащил пострадавшего в воду так быстро, что его товарищи не успели ничего предпринять.

Мужчину нашли на пляже некоторое время спустя. На его левой руке и голове остались следы зубов крокодила, а на груди и спине были обнаружены царапины. Полиция доставила пострадавшего в больницу для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Как отметил сотрудник окружной полиции, это первое подобное нападение в Лахад-Дату в 2023 году. Он призвал местных жителей быть осторожными, отдыхая на пляжах города.

Ранее сообщалось, что в США прохожий увидел в водоеме четырехметрового аллигатора с человеком в пасти. Он снял хищника на видео, а затем отправился в пожарную часть и сообщил о произошедшем.