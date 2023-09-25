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17:47, 25 сентября 2023Из жизни

Идущий на собеседование мужчина увидел по пути аллигатора с женщиной в пасти

Bay News 9: в США прохожий заметил аллигатора с женщиной в пасти

Кадр: FOX 13

В США прохожий увидел в водоеме четырехметрового аллигатора с человеком в пасти. Об этом сообщает Bay News 9.

Рептилию, схватившую женщину, заметил в городе Ларго, штат Флорида, идущий на собеседование Джамаркус Баллард. Прохожий снял аллигатора с телом в пасти на видео, а затем отправился в пожарную часть и сообщил о произошедшем. Пожарные обратились в службу спасения.

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Вскоре к водоему прибыли сотрудники Комиссии по охране рыбных ресурсов и дикой природы штата Флорида. Они несколько раз выстрелили в аллигатора, после чего извлекли его из водоема. После этого из воды вытащили тело женщины. Ее опознали как 41-летнюю Сабрину Пекхэм. Полиция ведет расследование, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в США четырехметровый аллигатор бросился на девочек-скаутов. Девочки признались, что им понадобилось несколько часов, чтобы успокоиться и прийти в себя после пережитого «волнующего опыта».

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    Алиса Удовик
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