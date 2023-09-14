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18:48, 14 сентября 2023Из жизни

Огромный аллигатор бросился на отряд девочек-скаутов и попал на видео

KPRC-TV: в США четырехметровый аллигатор бросился на детей в природном парке

В США четырехметровый аллигатор бросился на девочек-скаутов в штате Техас. Об этом сообщает KPRC-TV.

Попавший на видео инцидент произошел в субботу, 9 сентября, в государственном природном парке Huntsville State Park. Отряд местных девочек-скаутов отправился на озеро Рэйвен. Дети должны были исследовать природу парка, научиться ловить рыбу и переночевать в палатках в лесу.

Девочки находились в специально огороженной сетью зоне для купания, когда рядом появился крупный аллигатор. Рептилия сразу же направилась к детям, перебравшись через преграду. Взрослые на берегу закричали, чтобы все выходили из воды, а лидер отряда Николь Гленн встала между аллигатором и воспитанницами, пока они добирались до берега. «Я фотографировала, когда заметила в воде бревно, которое оказалось не бревном», — рассказала женщина в интервью Insider. Она уверяет, что аллигатор был просто огромным, а его голова была «шириной в два ее туловища».

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В результате происшествия никто не пострадал. Девочки признались, что им понадобилось несколько часов, чтобы успокоиться и прийти в себя после пережитого «волнующего опыта».

Служители парка закрыли озеро для купания до конца дня. Представитель Департамента парков и дикой природы Техаса рассказал, что из Huntsville State Park уже удалили несколько аллигаторов, которые досаждали людям. В ближайшее время специалисты решат, стоит ли переселить рептилию.

Ранее сообщалось, что в американском штате Луизиана аллигатор запрыгнул в лодку и напугал отдыхающих в ней туристов. Инцидент заснял на видео один из очевидцев.

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    Никита Савин
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