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09:18, 26 января 2024Из жизни

Женщина родила на обочине посреди снежной бури

WABC-TV: в США женщина родила в машине посреди снежной бури

Фото: Omar Lopez / Unsplash

Жительница США родила девочку посреди снежной бури в тауншипе Спарта, штат Нью-Джерси. Об этом сообщает WABC-TV.

Вечером 15 января Стефани ехала с мужем Тайлером в машине, когда у нее началась родовая деятельность. Они остановились на обочине во время зимнего шторма и обратились за помощью в полицию. Сотрудники правоохранительных органов отреагировали в течение минуты после обращения.

Прибывший к будущим родителям офицер Кристофер Ботта убедился, что пуповина не обвивает шею ребенка, и помог принять роды. Вскоре на свет появилась девочка, которую Стефани передала сотруднику полиции.

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Через некоторое время к матери и ребенку приехала бригада скорой помощи. Парамедики укутали Стефани и ее дочь в одеяла и отвезли в медицинский центр в городе Морристаун. Мать и новорожденная девочка, которую назвали Милли, не пострадали и сейчас чувствуют себя хорошо.

Ранее сообщалось, что жительница острова Реюньон неожиданно для себя узнала о беременности, когда пожаловалась на проблемы с пищеварением. Снимки МРТ показали, что у пациентки развилась внематочная беременность.

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