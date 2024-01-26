Женщина родила на обочине посреди снежной бури

WABC-TV: в США женщина родила в машине посреди снежной бури

Жительница США родила девочку посреди снежной бури в тауншипе Спарта, штат Нью-Джерси. Об этом сообщает WABC-TV.

Вечером 15 января Стефани ехала с мужем Тайлером в машине, когда у нее началась родовая деятельность. Они остановились на обочине во время зимнего шторма и обратились за помощью в полицию. Сотрудники правоохранительных органов отреагировали в течение минуты после обращения.

Прибывший к будущим родителям офицер Кристофер Ботта убедился, что пуповина не обвивает шею ребенка, и помог принять роды. Вскоре на свет появилась девочка, которую Стефани передала сотруднику полиции.

Через некоторое время к матери и ребенку приехала бригада скорой помощи. Парамедики укутали Стефани и ее дочь в одеяла и отвезли в медицинский центр в городе Морристаун. Мать и новорожденная девочка, которую назвали Милли, не пострадали и сейчас чувствуют себя хорошо.

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