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16:17, 26 января 2024Из жизни

Женщине дали отпуск из-за отсутствия снега

SCMP: в Китае женщине дали отпуск из-за того, что в ее городе не выпал снег

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Жительнице Китая дали оплачиваемый отпуск из-за отсутствия снега в ее городе. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Женщина расстроилась, когда обнаружила, что в городе Ханчжоу, провинция Чжэцзян, где она живет, не выпал снег. По этой причине она решила отдохнуть от работы и сообщила об этом своему начальнику. По словам китаянки, компания, в которой она работает, дает всем сотрудникам так называемый «отпуск по настроению». «Наш босс ясно дал понять, что если сотрудник не в духе, он может попросить такой отпуск в любое время без сокращения зарплаты или премии», — объяснила она.

Китаянка решила воспользоваться такой возможностью и заполнила заявление на отпуск. В качестве причины она указала в документе, что «чувствует себя неважно из-за того, что в Ханчжоу не идет снег».

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Условия, в которых работает женщина, вызвали интерес и зависть общественности. Многие пользователи сети назвали начальника китаянки мудрым руководителем. По их мнению, если сотрудник находится в плохом настроении, то может допустить множество ошибок в работе, что приведет к убыткам компании. «Дорожите такой компанией и таким начальником», — написал один из комментаторов.

Ранее сообщалось, что китайская компания решила сделать сотрудников более здоровыми и пообещала платить ежемесячные премии за количество километров на пробежках. Результат проверяется по мобильным приложениям, установленным на смартфонах сотрудников.

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      Алиса Удовик
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