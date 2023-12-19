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14:27, 19 декабря 2023Из жизни

Компания предложила сотрудникам бегать по 50 километров ради премии

В Китае сотрудникам компании Dongpo Paper пообещали платить премию за пробежки

Фото: Miguel A Amutio / Unsplash

Китайская компания решила сделать сотрудников более здоровыми и пообещала платить ежемесячные премии за количество километров на пробежках. Об этом сообщает South China Morning Post.

Компания по производству бумаги Dongpo Paper, дислоцирующаяся в провинции Гуандун, Китай, пошла на необычный шаг и заменила традиционный годовой бонус для сотрудников, который выплачивался за успехи в работе, на ежемесячную премию за количество физической активности. Новая система поощрений построена на количестве километров, которое пробегают за месяц сотрудники: так, только пробежавшие 50 километров получают целый бонус, за 40 километров полагается 60 процентов премии, а за 30 километров — 30 процентов. При этом за 100 километров сотруднику полагается 130 процентов премии. Бег можно частично заменить подъемами в горы или спортивной ходьбой. Результат проверяется по мобильным приложениям, установленным на смартфонах сотрудников.

После того, как новость о необычном нововведении разошлась по социальным сетям, директор компании Лин Чжиюн прокомментировал свою идею в публичном пространстве: «Компания живет дольше, если ее сотрудники здоровы». Сам Чжиюн при этом активно занимается спортом и дважды покорял Эверест. По его словам, последние три года он мотивировал работников на регулярные занятия спортом, чтобы они могли научиться получать от этого удовольствие. Чжиюн говорит, что в настоящий момент все его подчиненные выполняют норму «для получения стопроцентного бонуса».

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Сотрудники Dongpo Paper не возражают против новой системы премирования. Один из них сказал, что нововведение позволяет сделать два дела сразу, потому что сотрудники «одновременно поправляют здоровье и получают за это деньги».

Ранее сообщалось, что суд приговорил женщину из США к работе в фастфуд-ресторане. Это произошло после того, как обвиняемая бросила свой заказ в менеджера ресторана, потому что была недовольна едой.

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      Антонина Черташ
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