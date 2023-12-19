Компания предложила сотрудникам бегать по 50 километров ради премии

В Китае сотрудникам компании Dongpo Paper пообещали платить премию за пробежки

Китайская компания решила сделать сотрудников более здоровыми и пообещала платить ежемесячные премии за количество километров на пробежках. Об этом сообщает South China Morning Post.

Компания по производству бумаги Dongpo Paper, дислоцирующаяся в провинции Гуандун, Китай, пошла на необычный шаг и заменила традиционный годовой бонус для сотрудников, который выплачивался за успехи в работе, на ежемесячную премию за количество физической активности. Новая система поощрений построена на количестве километров, которое пробегают за месяц сотрудники: так, только пробежавшие 50 километров получают целый бонус, за 40 километров полагается 60 процентов премии, а за 30 километров — 30 процентов. При этом за 100 километров сотруднику полагается 130 процентов премии. Бег можно частично заменить подъемами в горы или спортивной ходьбой. Результат проверяется по мобильным приложениям, установленным на смартфонах сотрудников.

После того, как новость о необычном нововведении разошлась по социальным сетям, директор компании Лин Чжиюн прокомментировал свою идею в публичном пространстве: «Компания живет дольше, если ее сотрудники здоровы». Сам Чжиюн при этом активно занимается спортом и дважды покорял Эверест. По его словам, последние три года он мотивировал работников на регулярные занятия спортом, чтобы они могли научиться получать от этого удовольствие. Чжиюн говорит, что в настоящий момент все его подчиненные выполняют норму «для получения стопроцентного бонуса».

Сотрудники Dongpo Paper не возражают против новой системы премирования. Один из них сказал, что нововведение позволяет сделать два дела сразу, потому что сотрудники «одновременно поправляют здоровье и получают за это деньги».

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