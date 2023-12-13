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11:02, 13 декабря 2023Из жизни

Суд приговорил женщину к работе в фастфуд-ресторане

В США женщину приговорили к работе в кафе за нападение на сотрудницу

Фото: Unsplash

В США женщина попала под суд за нападение на сотрудницу кафе и оказалась на ее месте. Об этом пишет CBC Radio.

В сентябре 39-летняя американка Розмари Хейн пришла в один из сетевых фастфуд-ресторанов Chipotle, где заказала буррито-боул навынос. Однако результат ее не устроил, и она попросила переделать блюдо. Спустя несколько минут женщина вернулась, накричала на менеджера ресторана Эмили Рассел и швырнула ей в лицо контейнер с горячей едой. Инцидент попал на видео, которое быстро разошлось в социальных сетях.

Через месяц Рассел уволилась из ресторана из-за полученной психологической травмы и обратилась в суд. Хейн признала свою вину и извинилась перед пострадавшей, однако продолжила настаивать, что ее расстроило качество и внешний вид заказанного блюда, которое, по ее словам, выглядело совсем не так, как должно. В результате судья Тимати Гиллиган приговорил Хейн к 180 дням тюремного заключения, в том числе 90 дням условно. При этом он предложил женщине сократить срок пребывания в тюрьме на 60 дней, если она обязуется устроиться на работу в ресторан быстрого питания на два месяца. Женщина приняла предложение.

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Пострадавшая от нападения осталась довольна приговором. «Честно говоря, я думала, что ее просто пожурят — и все. То, что ей придется побыть в моей шкуре и еще посидеть в тюрьме, — это идеальный исход», — отметила она.

Ранее сообщалось, что сотрудники фастфуд-ресторана Taco Bell в США устроили оргию во время рождественской вечеринки и потеряли работу. О скандале стало известно после того, как бывшая работница ресторана подала иск к компании.

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      Антонина Черташ
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