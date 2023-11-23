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08:32, 23 ноября 2023Из жизни

Сотрудники фастфуда устроили праздничную оргию и расстроили коллегу

В США сотрудники фастфуд-ресторана устроили пьяную оргию и потеряли работу

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Сотрудники фастфуд-ресторана Taco Bell в США устроили оргию во время рождественской вечеринки и потеряли работу. Об этом сообщает The Guardian.

О скандале стало известно после того, как бывшая работница ресторана Алана Бехиом подала иск к компании. По ее словам, менеджер позвал ее на рождественскую вечеринку 18 декабря 2022 года. Мероприятие должно было пройти в ресторане после закрытия. Празднование задумывалось как фуршет, на который каждый участник должен был принести угощение. Бехиом пришла с миской гуакамоле и была удивлена, обнаружив, что в ресторане заклеены все окна и закрыты объективы камер видеонаблюдения. Ей объяснили, что причина в том, что на вечеринке был алкоголь, который сотрудникам запрещено распивать на рабочем месте.

В какой-то момент часть коллег Бехиои опьянела, и она ненадолго вышла из ресторана. Вернувшись, женщина застала коллегу и его жену занимающимися сексом в присутствии всех остальных. При этом, по ее словам, женщина также целовалась с ее менеджером, а после — с еще одной коллегой женского пола. Возмущенная, Бехиом решила покинуть вечеринку, но позже вернулась забрать свою посуду. Однако в момент ее появления часть людей тошнило от алкоголя, а один из коллег использовал ее миску из-под гуакамоле в качестве емкости для рвоты. Это окончательно расстроило девушку.

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После этого Бехиом обратилась с жалобой в отдел кадров Taco Bell, а также к компании-владельцу франшизы Alvarado Restaurant Nation. По итогам разбирательства участников пьяной оргии уволили. Однако они начали мстить Бехиом — ей начали поступать угрозы, а однажды кто-то даже разбил стекло ее машины. Начальство решило не разбираться с бывшими сотрудниками, а просто перевести ее в другую точку сети. В конце концов она уволилась.

Именно после увольнения женщина обратилась в суд с требованием к работодателю возместить ей моральный ущерб. Согласно иску, она считает, что именно компания ответственна за создание враждебной атмосферы, из-за которой Бехимом пришлось уйти с работы. Пока решение суда по поводу иска неизвестно.

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      Антонина Черташ
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