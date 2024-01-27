Четверо юношей взяли в заложники россиянина и угрожали ему оружием

В Иркутске 4 юношей похитили мужчину и держали его в подвале, угрожая оружием

В Иркутской области четверо юношей похитили мужчину и держали его в заложниках в подвале, угрожая оружием. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, двое девятиклассников с двумя юношами постарше приехали в Иркутск и подкараулили 27-летнего потерпевшего около дома. Когда мужчина вернулся, нападавшие схватили его, посадили в минивэн Toyota Town Ace и увезли в Черемхово. Там похищенного бросили в подвал одного из домов и стали угрожать обрезом ружья 12-го калибра.

Вскоре заложника смогли освободить сотрудники правоохранительных органов, он сильно не пострадал. Четверых злоумышленников задержали. В отношении них возбудили уголовное дело по статье о похищении человека группой лиц, а оружие и автомобиль — изъяли.

Позже выяснилось, что один из нападавших затаил обиду на потерпевшего, когда сидел вместе с ним в колонии. Он вышел на свободу в ноябре 2023 года и решил наказать сокамерника за надменное поведение в местах лишения свободы.

Ранее московский суд вынес постановление о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 42-летнего мужчины, захватившего заложников в цветочном магазине год назад.