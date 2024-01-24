Захватившего заложников в магазине цветов россиянина отправили на лечение

Суд направил на лечение мужчину, захватившего заложников в московском магазине

Суд вынес постановление о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 42-летнего мужчины, захватившего заложников в цветочном магазине в центре Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Фигуранта уличили в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «г», «ж» части 2 статьи 206 («Захват заложника»), статьей 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органах») и пунктом «а» части 3 статьи 222 («Незаконные приобретение, передача, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов») УК РФ. Экспертиза признала его нуждающимся в принудительном лечении.

По данным следствия, 17 февраля 2023 мужчина, находясь в столичном цветочном магазине вместе со своим знакомым, начал незаконно удерживать двух женщин, угрожая оружием. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, один из которых в процессе освобождения заложников получил огнестрельное ранение.

