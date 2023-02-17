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21:32, 17 февраля 2023Россия

Неизвестный взял в заложники людей в магазине в Москве

Неизвестный взял в заложники людей в магазине цветов на улице Таганской в Москве

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Неизвестный мужчина взял в заложники людей в магазине цветов на улице Таганской в Москве, со ссылкой на очевидцев сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источников, на месте работает полиция. По предварительным данным, нарушитель отпустил девушку. При этом общее число людей в магазине неизвестно. Официальной информации о происшествии пока нет.

Ранее на Сахалине пьяный водитель взял в заложники лейтенанта полиции и потребовал, чтобы тот довез его вместе с девятимесячным сыном до соседнего села. Инцидент произошел ночью 31 июля 2022 года около заправки в селе Стародубское. Сотрудники ДПС остановили подозрительную машину, внутри которой находился нетрезвый россиянин.

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Марина Совина
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