Пьяный россиянин с девятимесячным ребенком взял в заложники лейтенанта полиции

На Сахалине водитель взял в заложники сотрудника ДПС и потребовал довезти его до села

На Сахалине пьяный водитель взял в заложники лейтенанта полиции и потребовал, чтобы тот довез его вместе с девятимесячным сыном до соседнего села. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел ночью 31 июля возле заправки в селе Стародубское. Сотрудники ДПС остановили подозрительную машину, внутри которой находился нетрезвый россиянин. Он достал гранату, выдернул из нее чеку и, угрожая подорваться на месте, потребовал, чтобы один из инспекторов сел за руль и довез его до села Советское. Правоохранитель согласился.

После прибытия в пункт назначения нарушителя задержали полицейские. Они выяснили, что граната оказалась муляжом. Младенца отправили в больницу. В отношении водителя возбудили дело о насилии в отношении представителя власти. Известно, что ранее он был условно осужден за кражу.

28 июля сообщалось, что в Новом Уренгое россиянин с двумя ножами напал на пытавшихся отбить у него заложника силовиков.