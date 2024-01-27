Энергопотребление в России резко выросло из-за холодов

Энергопотребление в России увеличилось на 4,9 процента из-за холодов

С начала 2024 года в России резко выросло энергопотребление — на 4,9 процента по сравнению с аналогичным периодом в 2023-м. Причиной стала холодная погода, считает глава «Системного оператора ЕЭС» Федор Опадчий, передает РИА Новости.

По словам специалиста, такие данные пока не позволяют судить о тренде, который отражает рост экономики страны, но в целом «заметный рост присутствует».

Опадчий пояснил, что рост энергопотребления заметен как по России (изолированные районы, которые не охвачены централизованным энергоснабжением), так и в единой энергосистеме страны.

Ранее россиянам назвали способы сохранить свет и отопление зимой на фоне сильных холодов и возможных перебоев в подаче энергии. Жителям частных домов специалисты посоветовали не включать одновременно теплый пол, плиту и стиральную машину.

Эксперты призвали на основании заявленной мощности примерно подсчитать реальную — если вторая окажется выше, желательно сократить потребление энергии ради всеобщего комфорта.