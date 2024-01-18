Россиянам назвали способы сохранить свет и отопление зимой

Энергокомпании РФ: снизьте потребление электричества, чтобы сохранить его

Из-за морозов, рекордных снегопадов, сильного ветра и ледяных дождей могут случаться перебои с электро- и теплоснабжением. Способы сохранить свет и тепло зимой у себя и своих соседей россиянам назвали представители энергокомпаний, опрошенные РИА Новости.

Специалисты отметили важность разумного энергопотребления для сохранения электричества в доме: так, если в каждом доме будут потреблять больше положенного, сети этого не выдержат, и люди могут надолго остаться без света. «У каждого жителя частного дома есть технические условия — от них зависит, какую мощность он может выбрать. Обычно объем колеблется в пределах 5-10 киловатт. А значит, к потреблению следует подходить разумно: для одновременной работы теплого пола, плиты и стиральной машины заявленного объема не хватит», — объяснили они. Эксперты призвали на основании заявленной мощности примерно подсчитать реальную — если вторая окажется выше, желательно сократить потребление энергии ради всеобщего комфорта.

Помимо этого, специалисты рассказали, что жители частных домов по постановлению правительства обязаны иметь резервные источники питания, если для отопления используются электрические, угольные или газовые котлы. Использование генераторов, по их словам, поможет россиянам не лишиться света и тепла.

Днем ранее депутат Госдумы Андрей Гурулев призвал повысить тарифы ЖКХ в России, чтобы решить проблему коммунальных аварий.