В России призвали повысить тарифы ЖКХ на 15 процентов

Депутат Гурулев призвал повысить тарифы ЖКХ, чтобы решить проблему аварий

В России призвали решить проблему коммунальных аварий с помощью повышения тарифов ЖКХ. С таким мнением выступил депутат Госдумы Андрей Гурулев в своем Telegram-канале.

Парламентарий отметил, что в тарифы на оплату воды и отопления закладываются траты лишь на содержание оборудования, но не на его обновление. «Там, где концессионеры вложили свои деньги, поставили более экономичное оборудование, то им тут же режут тариф. Им становится невыгодно вкладывать деньги в развитие», — пояснил он, добавив, что многие обслуживающие предприятия находятся на грани банкротства и имеют многомиллионные долги.

Депутат привел в пример ситуацию на своей малой родине, в Забайкальском крае. По его словам, на протяжении последних пяти лет тарифы за отопление и водоснабжение там почти не менялись, а местами даже понижались. «С политической точки зрения, наверное, действительно, тариф не надо повышать, чтобы население не ругалось. Но экономическую составляющую никто не отменял, тариф должен реагировать хотя бы на уровень инфляции. К сожалению, этого не происходило в последние годы, поэтому сегодня придется в Забайкалье повышать сразу минимум на 15 процентов, ситуация такая, что деваться некуда», — заключил Гурулев.

Аналогичная ситуация, заявил депутат, наблюдается с электросетями. Индексации тарифа на свет также не было — это привело к тому, что специалистам стало затруднительно даже поддерживать рабочее состояние сетей. «Надо заниматься, если сегодня игнорировать, то завтра будет тяжелее. Скажу откровенно, что без повышения тарифа мы ничего не изменим», — убежден он.

Днем ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал возможный способ решения проблем ЖКХ.