В Госдуме назвали возможный способ решения проблем ЖКХ

Володин: решать проблемы ЖКХ можно возвратом теплосетей в госсобственность

Одним из способов решения проблем в сфере ЖКХ может быть возврат теплосетей и генераций в госсобственность, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Его слова приводит РИА Новости.

«Где-то надо решать эти вопросы, в том числе через возврат в государственную собственность», — отметил председатель Госдумы на пленарном заседании 16 января.

На фоне аварий на теплосетях, произошедших в некоторых российских регионах в январе, в Кремле ранее пообещали, что «будут делаться выводы» в отношении находящейся в ветхом состоянии части систем жилищно-коммунального хозяйства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что программы модернизации всех систем ЖКХ в стране продолжатся.

В новогодние праздники из-за продолжительного отсутствия отопления в подмосковном Климовске был введен режим ЧС локального характера. Было возбуждено уголовное дело, власти региона в рамках чрезвычайной ситуации получили право взять в управление котельную, расположенную на территории Климовского патронного завода, где и произошел прорыв теплотрассы.