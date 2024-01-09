Стала известна судьба котельной Климовского патронного завода

Воробьев объявил о взятии под управление котельной Климовского патронного завода

Власти Подмосковья в рамках чрезвычайной ситуации получили право взять в управление котельную, расположенную на территории Климовского патронного завода. О ее судьбе рассказал глава региона Андрей Воробьев, которого цитирует РИАМО.

«По решению президента имущество возвращается в казну государства», — объяснил губернатор. По его словам, после того, как котельная, которая «управляется из рук вон плохо» перейдет в муниципальную собственность, ее начнут модернизировать и укомплектовывать квалифицированными кадрами.

Воробьев уточнил, что два собственника объекта находятся за границей, а передача в региональное управление котельной произошла «в рамках чрезвычайной ситуации».

Ранее стало известно, что 4 января в муниципалитете на фоне тридцатиградусных морозов произошел прорыв теплотрассы на территории котельной Климовского специализированного патронного завода, обеспечивающей теплом жителей микрорайона. Из-за продолжительного отсутствия отопления в Климовске был введен режим ЧС локального характера.

По причине отсутствия отопления в жилых домах и организациях в Подольске было возбуждено уголовное дело. В рамках расследования правоохранители задержали замглавы администрации города, а также начальника котельной предприятия и его гендиректора.