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08:36, 9 января 2024Силовые структуры

Задержан замглавы администрации российского города по делу об отключении тепла

Замглавы Подольска и начальник котельной задержаны из-за проблем с отоплением

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Подмосковье правоохранители задержали замглавы администрации Подольска по делу об отключении тепла. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель подмосковного управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

Чиновника подозревают в том, что он, зная о дефектах и необходимости проверки оборудования, все равно выдал «Климовскому специализированному патронному заводу» паспорт готовности к отопительному сезону. В результате произошел прорыв теплотрассы, из-за которого жители округа остались без подачи теплоснабжения и горячей воды. На этом фоне в Подольске даже ввели режим ЧС локального характера.

По факту произошедшего ранее следователи возбудили уголовное дело по статье 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ. В рамках этого дела также задержали начальника котельной «Климовского специализированного патронного завода» и генеральный директор данного завода.

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