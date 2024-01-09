Задержан замглавы администрации российского города по делу об отключении тепла

Замглавы Подольска и начальник котельной задержаны из-за проблем с отоплением

В Подмосковье правоохранители задержали замглавы администрации Подольска по делу об отключении тепла. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель подмосковного управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

Чиновника подозревают в том, что он, зная о дефектах и необходимости проверки оборудования, все равно выдал «Климовскому специализированному патронному заводу» паспорт готовности к отопительному сезону. В результате произошел прорыв теплотрассы, из-за которого жители округа остались без подачи теплоснабжения и горячей воды. На этом фоне в Подольске даже ввели режим ЧС локального характера.

По факту произошедшего ранее следователи возбудили уголовное дело по статье 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ. В рамках этого дела также задержали начальника котельной «Климовского специализированного патронного завода» и генеральный директор данного завода.